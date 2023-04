Ultima chiamata per la Maginot Serve la vittoria

È rimasto un verdetto da definire nell’ultima giornata di serie D. Domani va in scena alle 18,30 tutto in contemporanea l’atto finale che decreterà il nome della terza retrocessa in Promozione tra Sestese, Maginot e Terranuova. A giocarsi la salvezza appunto la Parmolaia Maginot di coach Ceccarelli che affronta tra le mura amiche Terranuova in uno scontro diretto decisivo. I senesi sono obbligati a vincere per guadagnarsi la permanenza in categoria. In caso di sconfitta, invece, la Maginot sarebbe retrocessa indipendentemente dagli altri risultati. In un ipotetico arrivo a 3 con Maginot, Sestese e Terranuova sarebbero gli aretini a retrocedere. Chi è già certa invece di proseguire la stagione è il Valdelsa Basket di coach Frati, qualificata matematicamente ai playoff come seconda. I biancorossi affrontano la trasferta a Firenze contro Jokers Legnaia, ininfluente per la classifica ma utile per prepararsi al meglio alla post season. Ultimo atto della stagione anche per Poggibonsi e Maginot in lotta per la settima e ottava posizione finale. I biancazzurri delle crete affrontano tra le mura amiche l’Affrico Firenze che si gioca un posto nei playoff negli ultimi 40 minuti di regular season. I giallorossi valdelsani sono invece ospiti del già retrocesso Scandicci Basket.