U17 di Tumiatti a San Miniato contro Livorno

In questo fine settimana riguardo al settore femminile della Robur solo le giovanili saranno in campo visto che il campionato di Eccellenza femminile si ferma per gli impegni della Rappresentativa Regionale. Le Under 17 di Tumiatti giocheranno oggi pomeriggio a San Miniato dove affronteranno le ragazze della Livorno Academy. Le Under 15 invece affronteranno sempre oggi alle 17 le amaranto del Livorno Academy ma in trasferta. Le Under 12 saranno in trasferta a Colle domani mattina alle 10.30 dove affronteranno i ragazzi della Colligiana. Le ragazze di mister Pepi sono reduci da due impegni. lunedì contro i pari età maschile dell’Asta 2016 e nonostante il rotondo passivo (8-1) c’è da evidenziare la riduzione del gap con le formazioni di questo calibro. Mercoledì invece, per la Danone Cup, c’è da segnalare finalmente la prima vittoria per 7-2 contro il Castelnuovo Garfagnana. Successo davvero importante sia per la qualità di gioco dimostrata sia per il morale che porta alla sfida di domenica. Infine le piccole dei Primi Calci saranno di scena questa mattina alle 10.30 a ‘San Miniato’ dove ospiteranno i maschietti del Mazzola.