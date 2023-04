"Tutto è legato a come finirà il ricorso del Siena"

Se nelle scorse ore è intervenuto sulla questione play off il numero uno della Lega Pro Matteo Marani, anche l’Associazione italiana Calciatori si è espressa per voce del suo direttore generale Gianni Grazioli. Il dg, che è anche coordinatore del Club Italia della Figc, si è soffermato principalmente sulle tempistiche. "Tutto è legato al ricorso del Siena – riporta Tc –. Ma non si potrà andare oltre il 20 giugno, termine fissato per le iscrizioni al prossimo campionato. Entro quella data tutto dovrà essere concluso e quindi gli spareggi potrebbero slittare di sette giorni, massimo dieci. La Lega Pro sta già lavorando in questa direzione".

Se gli spareggi sarebbero dovuti partire domenica prossima, la data più gettonata, al momento, è quella di giovedì 11 maggio: ancora qualche ora e il Consiglio direttivo ufficializzerà la sua decisione.