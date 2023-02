Considerando che la partita con la Torres (di cui nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del rinvio) potrebbe essere giocata già a metà della prossima settimana, la Robur, oggi, non si fermerà. I bianconeri si alleneranno regolarmente, ma, ovviamente, dovranno ‘emigrare’ in una struttura esterna al territorio comunale dove è impossibile utilizzare gli impianti sportivi. E’ possibile che l’allenamento si svolga sul campo di Quercegrossa, quello che avrebbe dovuto essere il quartier generale dei bianconeri da inizio stagione, ma non sono escluse altre soluzioni, purché si tratti di comuni dove non sono entrate in vigore ordinanze. Si tratta comunque di una situazione particolare che necessiterà del trasloco rapido, immediato, di tutto il materiale da spogliatoio. Gli infortunati avranno qualche giorno di speranza in più: Picchi dovrebbe riprendere con il gruppo, anche Collodel è sulla via del rientro. Da valutare Favalli. Fuori dai giochi Mora, Buglio e De Paoli. Meli sarà squalificato, per oggi è atteso l’esito del ricorso a Castorani.