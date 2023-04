Tutte le partite in contemporanea Occhio ai verdetti

Il girone B si appresta a vivere la 37ma giornata, la penultima della stagione regalare, prima della disputa di play off e play out. Dai campi potrebbero arrivare verdetti ufficiali, sia nella parte alta della classifica, dove la Reggiana e l’Entella si giocano la promozione, con il Cesena più defilato, che nella parte bassa dove i diversi scontri diretti in calendario potrebbero rivelarsi decisivi. La Robur, con la penalizzazione di 2 punti di mercoledì, è scivolata al nono posto, scavalcato dalla Lucchese. Queste le partite in programma – tutte con calcio di inizio alle 17,30 –, oltre a Fiorenzuola-Siena: Ancona-Rimini, Montevarchi-Alessandria, Carrarese-Lucchese, Cesena-Pesaro, Fermana-Pontedera, Gubbio-Torres, Imolese-San Donato Tavarnelle, Olbia-Reggiana, Entella-Recanatese. L’attuale classifica: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Gubbio e Carrarese 59; Pontedera 56; Ancona 55; Lucchese 48; Siena 47; Rimini 46; Fermana e Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40; Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; San Donato Tavarnelle 34; Imolese 32; Montevarchi 27. Classifica marcatori: Corazza e Ragatzu 18; Santini 15; Capello 14; Paloschi, Merkaj e Sbaffo 13.