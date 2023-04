Tutta l’amarezza del tecnico Pagliuca "E’ stata davvero una brutta sconfitta"

di Angela Gorellini

Alla vigilia della partita del Recchioni, il tecnico bianconero Guido Pagliuca (nella foto) aveva dichiarato di volere dalla sua squadra una grande prestazione, per dare valore al cammino intrapreso dalla scorsa estate. Lasciando fuori dallo spogliatoio tutto ciò che non ha che vedere con il calcio giocato. Il campo, però, ha dato una risposta diversa. "E’ stata una brutta sconfitta – ha commentato il mister al termine del match –. Dopo aver subìto il primo gol siamo andati in confusione e fino alla fine del primo tempo potevamo anche prendere il terzo gol. Quando siamo rientrati in campo ci siamo scrollati di dosso il momento e abbiamo disputato almeno un secondo tempo gagliardo. Però così rischiamo di buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto in una stagione. Questo rammarica, è mortificante per noi, per i tifosi, per tutti".

E sì che la partita si era messa in salita ancora prima del fischio di inizio, con tante defezioni a cui far fronte. "No no, le assenze non c’entrano – ha scosso la testa Pagliuca –, siamo noi che dobbiamo uscire da questo momento d’impasse, con carattere, determinazione e amore per quello che facciamo. Non c’è niente altro da dire". "La scelta di schierare Favalli al centro della difesa – ha svelato – è stata dettata dal forfait di Franco che si è fatto male tre giorni fa in allenamento. Abbiamo quindi adottato questa soluzione e Alessandro ha disputato una buona partita". Mancano tre partite alla fine della stagione regolare: tre partite che mettono in palio punti pesanti. Come affrontarle, allora? "Come il secondo tempo di oggi – ha ribattuto l’allenatore bianconero –, come i primi venti minuti di oggi. Compatti, da squadra. Ora serve calma e gesso, da parte di tutti, altrimenti rischiamo di aggiungere un ulteriore problema a un problema".

"In questi quattro giorni che ci separano dalla partita con il Gubbio – ha chiuso Pagliuca –, dovremo rimettere insieme tutti i pezzi anche se è normale che la condizione di tanti ragazzi che sono stati fermi per molto tempo deve crescere. Alcuni giocatori per noi sono fondamentali e speriamo che possano rientrare tutti il prima possibile. Ma al di là di questo, come ho detto, noi dobbiamo guardarci dentro per ricompattarci alla svelta".