Trofeo Città di Pisa Pioggia di medaglie per i biancoverdi

Grande prova di Alessio Mallardi e Dario Papini atleti della sezione karate della Polisportiva Mens Sana 1871, che, al Centro Olimpico Fijlkam Lido di Ostia, hanno conquistato la medaglia di bronzo nel Campionato Italiano Fijlkam a Squadre Sociali 2023. I due giovani atleti biancoverdi hanno gareggiato indossando il karategi del Team Karate Puleo, coordinati dal maestro Francesco Puleo, da quest’anno alla guida della specialità Kumite (combattimento) della Polisportiva Mens Sana 1871. I due biancoverdi, insieme agli altri ragazzi della squadra, si sono resi protagonisti di una grande prova di forza, affrontando ogni combattimento con coraggio e determinazione, fermandosi solamente in semifinale. Un grande successo e un orgoglio per la sezione Karate della Polisportiva mens Sana 1871, che oltre a vedere due ragazzi portare in alto i colori biancoverdi, si rafforza di professionalità e competenza con l’ingresso del maestro Francesco Puleo.