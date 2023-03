Tris del Pontassieve Sconfitta pesante per la Chiantigiana

Pontassieve

3

Chiantigiana

1

PONTASSIEVE: Morandi, Buscè (63’ Serrotti), Marcon (80’ Manetti), Di Leo, Visibelli, Fani, Sitzia (92’ Nocentini), Cassai (76’Adami), Salvadori (90’ Dreucci), Taflaj, Giannelli. All. Brachi.

CHIANTIGIANA: Signorini, Ticci, Focardi Olmi (57’Ciolli), Mbounga Kameni (57’ Kebbeh), Verdiani (67’ Spinelli), Posarelli, Barontini, Ceccatelli, Cioni (6’ Cappelli), Cicali, Diurno (28’ Batoni). All.: Cioffi.

Arbitro: Alessio di Pistoia.

Marcatori: 21’ Cassai, 25’ Cappelli, 41’ Taflaj, 75’ Sitzia.

FIRENZE – Trasferta amara per la Chiantigiana di Cioffi che sul campo del Pontassieve rimedia una sconfitta pesante in quanto se nelle due ultime gare non riporta il distacco della forbice sotto i 10 punti, dirà addio all’Eccellenza. Dopo 20 minuti cross perfetto di Visibelli per la testa di Cassai che fulmina Signorini. La reazione degli ospiti c’è dopo quattro minuti con Capelli su servizio di Ceccatelli, anche lui di testa segna il pareggio. Allo scadere della prima frazione la squadra di casa torna in vantaggio. Azione in velocità con perfetto cross di Sitzia, Taflaj è abile a deporre la palla alle spalle di Signorini. Nella ripresa Cioffi inserisce forze fresche in campo, ma la musica non cambia. Al 75’ la squadra di Brachi con la terza rete mette in cassaforte il risultato. Affondo di Giannelli che pennella un cross per Sitzia.