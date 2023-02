Sono ben 36 le sfide giocate tra Robur e Torres. Il bilancio parziale è di 15 successi bianconeri, 9 pareggi e 12 vittorie dei sardi. La sfida, prima del 2-0 sassarese all’andata, non si giocava però dal lontano 9091 nel girone B di serie C1: al Franchi finì 1-1 (gol di Mariani) tra la formazione di Perotti, neo promossa, e la Torres. Al Sassari invece vittoria senese per 1-0 grazie a De Falco. Prima di quelle sfide ci sono gli incroci, in C2, del 8485: vittoria bianconera in casa per 2-0 (doppietta di Perinelli) e sconfitta in Sardegna per 1-0. Sempre in C1 i precedenti dell’8182 con un successo per parte: Siena-Torres 2-1 (doppietta di Coppola) e Torres-Siena 2-1 (ancora rete di Coppola). Al termine di entrambe le stagioni la Robur fu promossa in C1. Dalle sfide degli anni 80 si passa a quelle degli anni 60 in C. Nel 6970 vittoria Torres (2-0) a Sassari e successo bianconero per 3-1 al ritorno.