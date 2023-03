Trauma facciale Il portiere Lanni è da monitorare

Alla ripresa degli allenamenti, in vista della trasferta di sabato a Fermo (fischio di inizio alle 17,30). Saranno da valutare le condizioni del portiere Ivan Lanni che ha subìto una botta alla testa ieri (trauma facciale) a Carrara ed è stato costretto a cedere il posto, nella ripresa, al suo vice Lorenzo Manni. "Non si ricordava neanche le parate che ha fatto, vediamo cosa diranno gli accertamenti", le parole di Pagliuca. Da valutare anche le condizioni dei lungodegenti De Paoli e Frediani: il primo, stando a quello che ha detto mister Pagliuca alla vigila del match con gli azzurri, dovrebbe riprendere in settimana con il gruppo. Anche il numero 11 è sulla via del recupero: se non sarà a disposizione per sabato, dovrebbe essere abile e arruolabile per la gara casalinga con il Gubbio di giovedì 6 aprile (alle 20,30). Per la trasferta di Fermo non ci saranno bianconeri squalificati, rimangono nell’elenco dei diffidati Castorani, Collodel e lo stesso Frediani.