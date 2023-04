Trasferta in Valdarno Il Costone punta ai playoff

Parte il count down finale della stagione della Vismederi Costone, che dopo la sconfitta casalinga contro Lucca lo scorso weekend, dovrà giocarsi il posto ai playoff nell’ultimo match disponibile: la trasferta contro la Sinergy Valdarno. La palla a due è prevista per domenica alle 18, ma già nel post gara di Costone-Lucca, il coach Daniele Ricci (foto), ha analizzato questo importante incontro.

"Dispiace per la sconfitta contro Lucca – commenta il coach gialloverde –, abbiamo pagato la brutta partenza nel primo quarto, che ha permesso ai nostri avversari di allungare subito le distanze. Sono contento della reazione che i giocatori hanno tirato fuori, ma quando giochi un’intera partita inseguendo, fai sempre il doppio della fatica e quando arrivi alla fine sei esausto. Adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla nostra ultima occasione per centrare i playoff. Contro Valdarno sarà una battaglia, in cui non possiamo permetterci di sbagliare: ogni calo di concentrazione potrebbe punirci. Dovremo essere bravi a sfruttare gli errori degli avversari e a capitalizzare, ma è anche vero che, purtroppo, il destino non è più solo nelle nostre mani".

Il Costone, infatti, non è l’unica squadra in corsa per i playoff: a lottare con i senesi c’è anche l’armata di Altopascio, la quale affronterà la capolista, ma già campione, Cecina. Il Costone deve vincere per poter ancora sperare, ma perché il sogno si realizzi, Altopascio deve assolutamente perdere. In caso contrario, anche se i ragazzi di coach Ricci dovessero vincere, non avrebbero l’accesso alle fasi finali, e l’obiettivo prefissato all’inizio della stagione, non sarebbe centrato. "Dovremo scendere in campo pensando alla nostra gara – spiega Ricci –, ma dobbiamo anche sperare che Cecina batta Altopascio e dato che i livornesi hanno già vinto il campionato, non vorrei che affrontassero la gara con meno ambizioni. Voglio vedere una squadra che ci creda fino in fondo e che nonostante gli svantaggi, esca dal campo a testa alta".

Tutto da scrivere, quindi, il campionato della squadra di Emanuele Montomoli, che affronterà la settimana con la squadra al completo, cercando di tenere alta la concentrazione per il momento più delicato dell’anno.

L’ultima novità riguardante i ragazzi di coach Ricci, è che il numero 12 gialloverde Thomas Pisoni, ha rescisso consensualmente il contratto con la società.

Pietro Federici