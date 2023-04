Tramonta il sogno del salto in Eccellenza Ma il Torrenieri esce a testa alta nella finale contro la blasonata Sansovino

SANSOVINO

2

TORRENIERI

1

SANSOVINO: Balucani, Giustini, Sereni, Bigazzi, Mazzuoli, Biondi (83’ Pascucci), Sestini, Marzi, Betti, Bianchi, Biscaro Parrini. Allenatore: Iacomoni.

TORRENIERI: Lorenzetti, Belsanti, Laruccia, Di Marco M., Vannini (76’ Cruciani), Sarri, Ventrone Th. (71’ Bovini), Di Marco G., D’Aniello M. (76’ Vitali), Migliorini, D’Aniello F. Allenatore: Ciacci.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatori: 18’ Biscaro Parrini, 62’ D’Aniello F., 85’ Pascucci.

BADESSE – Il sogno dell’Eccellenza sfuma, ma che annata per il Torrenieri! Esiti avversi allo stadio Daniele Berni di Badesse, ma impossibile non elogiare il cammino del Torrenieri, una piccola realtà capace di arrivare alla finale playoff di Promozione e di rimanere sino all’ultimo istante in partita (colpendo pure una traversa sul parziale di 1-1) di fronte a un club dalla grande tradizione anche in ambito professionistico di serie C come la Sansovino. Biscaro Parrini ha aperto le marcature con un autentico eurogol.

La formazione di mister Ciacci (foto) non è rimasta a guardare e nella ripresa ha raggiunto il pareggio con Francesco D’Aniello. Sfida dal verdetto incerto, a quel punto. Il Torrenieri in rimonta ha provato a sovvertire gli equilibri della gara, ma il pallone scagliato verso la porta dallo stesso Francesco D’Aniello si è stampato sulla traversa. E quasi nel finale Pascucci, appena entrato sul rettangolo, ha risolto una mischia dal corner permettendo alla Sansovino di archiviare la partita e di accedere al quadrangolare per il salto in Eccellenza. Impresa accarezzata dal Torrenieri, che ha visto però svanire proprio nelle battute conclusive la grande occasione: "I ragazzi comunque hanno compiuto un percorso incredibile - spiega il tecnico del Torrenieri, Giacomo Ciacci - permettendo ai colori, neopromossi, di giocarsi il passaggio in Eccellenza, la principale tra le categorie regionali del calcio. Non è andata in porto la qualificazione alla successiva fase del percorso, ma abbiamo trovato avversari di gran valore, ai quali abbiamo tenuto testa fino in fondo. Complimenti alla mia squadra. È motivo di gran soddisfazione – conclude Ciacci – assistere alla crescita del gruppo".

Paolo Bartalini