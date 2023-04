Traguardo centrato ma non certificato Il futuro è da brividi

La classifica dice play-off ma forse c’è ancora da aspettare. Sulla testa della povera Robur si addensano infatti minacciose le nubi di ulteriori penalizzazioni che rimetterebbero tutto in gioco. Se Penelope, la sposa di Ulisse, disfaceva di notte la tela costruita durante il giorno, ecco che la ‘Penelope notturna’ del Siena è senza dubbio il Tribunale federale, che ad ogni irregolarità accertata taglierà via dalla classifica bianconera quei punti (pochi) conquistati sul campo dai comunque volenterosi giocatori della Robur. Chi ha vinto una partita in tre mesi ha sicuramente poco da ‘regalare’, ma la squadra ha sicuramente dei grandi alibi in questo ultimo scorcio di stagione. Soprattutto per come è la situazione societaria e per la lancetta della ‘benzina’ in casa bianconera che si muove sensibilmente verso il basso, i play-off rappresentato quasi un fastidio, anche se nel caso, chi andrà in campo onorerà come sempre la maglia che indossa. Questa è una certezza.

C’è un futuro da scrivere, un futuro che fa davvero paura. C’è da scongiurare la terza ripartenza in pochi anni, perché la non iscrizione alla prossima serie C non è il fantasma invocato per spaventare i bambini, ma purtroppo non possibilità bella concreta e difficilmente accettabile da un piazza che ultimamente si è davvero illusa e poi ‘drammaticamente’ disillusa in più occasioni.

Poi c’è chi vuole essere ottimista per forza, chi magari pensa già a play-off da giocare con la possibilità di rappresentare la sorpresa. Che dire? Vorremo accodarci al popolo del ‘va tutto bene’ ma non ci sentiamo assolutamente di farlo. Buona domenica.

Paolo Brogi