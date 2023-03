Tra Radicondoli e Acquaviva duello ad altissima quota

In testa al girone M di seconda continua un meraviglioso duello tra Acquaviva e Radicondoli, staccate di appena un punto: domani i biancoazzurri riceveranno il Cetona ed i rossoneri ospiteranno il Serre. Le due avversarie hanno entrambe 35 punti: come proseguirà questo appassionante slalom parallelo? Poi c’è Voluntas-Atletico Piancastagnaio, con i play-off come obiettivo. Il Radicofani ospita il Petroio ed il Monteroni aspetta il Berardenga: la zona play-off è tuttavia caratterizzata dai forti distacchi del Radicondoli secondo e del Radicofani terzo rispetto alle inseguitrici. La forbice sarà impietosa? Per il resto si giocano Rosia-Castellina in Chianti, Staggia-Virtus Biancoazzurra e Virtus Asciano-Meroni. L’argomento è la salvezza. Nel girone I Sangimignano-Aurora Montaione sarà l’ennesima occasione di festa per i turriti, mentre nel girone L si disputeranno Bettolle-Santa Firmina e Fratticciola-Guazzino. Per i biancoazzurri trasferta non facile.

Giu.Ste.