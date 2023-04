Tra Acquaviva e Radicondoli volata da brividi

Acquaviva e Radicondoli appaiate in vetta: che volata! A tre giornate dalla fine, il girone M del campionato di seconda categoria è ancora un enigma tutto da risolvere: oggi due partite senza pronostico, Radicofani-Acquaviva e Voluntas Trequanda-Radicondoli, potrebbero alterare questo incredibile equilibrio… E la zona play-off? Per la regola della forbice, il quinto posto non servirà, per cui è in corso uno sprint tra Monteroni (in casa con il Cetona) e Atletico Piancastagnaio (a Rosia) per il quarto posto, a cui puntano ancora anche il Serre (a Staggia) e la Voluntas. La Virtus Biancoazzurra (va ad Asciano) ed il Petroio (riceve il Berardenga) sono già condannate, mentre il Meroni deve battere in casa il Castellina in Chianti. Nel girone I il Sangimignano, già promosso dai tempi del Carnevale, attende la visita dell’Atletico Impruneta, mentre nel girone L si giocheranno Bettolle-San Marco La Sella e Pieve al Toppo-Guazzino, con le due senesi vicine alla salvezza.

Giu.Ste.