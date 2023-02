Torrita vicino al traguardo

Il Torrita è vicinissimo al trionfo! Domani gioca alle Piazze e la logica dei pronostici fa pensare ad un ulteriore passo in avanti della capolista verso questo storico traguardo… E’ solo questione di tempo! Il girone F del campionato di prima categoria, ha tuttavia anche altri motivi di interesse: Amiata-Viciomaggio e Cortona-Ponte d’Arbia, ad esempio, sono due scontri play-off di primo piano, mentre in Fontebelverde-Sarteano e Valdichiana-Poliziana si intrecciano interessi che riguardano play-off e play-out contemporaneamente. In zona salvezza Pianella-Spoiano e Arezzo F.A.-Chiusi hanno il sapore forte di un vero e proprio spareggio! Il lanciatissimo Gracciano di mister Marcello Lisci, nel girone C, domani ospita la Casolese per un derby fondamentale anche per la classifica: i biancoazzurri devono vincere per il famoso discorso della "forbice". Il San Miniato intanto, anch’esso pensando ai play-off, cercherà il colpaccio a Donoratico.

Giu.Ste.