Torrita, traguardo ormai ad un passo Ponte contro Piazze

Nel girone F del campionato di prima categoria il Torrita intravede lo striscione del tanto sospirato traguardo: è questione di giorni, probabilmente neanche tanti! Intanto domani arriva l’Amiata, avversario di ottimo livello: è una partita tutta da giocare. Il Ponte d’Arbia sogna i play-off ospitando un Atletico Piazze in difficoltà, così come la Fontebelverde va a Chiusi avendo dalla sua parte i favori del pronostico (ma i biancorossi sono più che vivi…). Per il Pianella difficile trasferta a Viciomaggio, mentre la Poliziana cerca punti ossigeno contro l’Arezzo F.A.. E il Sarteano? Ospita il Cortona Camucia. Tre punti varrebbero oro! Nel girone C la Casolese, seconda in assoluta solitudine, attende la visita del Pomarance, mentre il San Miniato gioca a Siena uno scontro play-off con il Montiano. Ma è il Gracciano la protagonista del momento: domani va a Volterra per salire sempre più in alto. Venti punti nelle ultime otto partite!

Giu.Ste.