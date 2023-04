Torrita, storia di un trionfo annunciato Il presidente Goracci: "E’ andato tutto per il verso giusto. Il sogno ora è realtà"

Quello del Torrita (nella foto) è un trionfo che viene da lontano, perché la società biancoazzurra, dominatrice del girone F del campionato di Prima categoria, negli ultimi dieci anni è arrivata per ben sei volte ai play-off. Ora è stato raccolto il frutto di tanto lavoro: "E’ andato tutto per il verso giusto – sottolinea il presidente Marcello Goracci – e magari, in qualche occasione, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che nel passato era mancato".

Già a fine agosto, però, mi disse, senza mezzi termini, che il Torrita avrebbe vinto il campionato…

"Naturalmente c’era una buona dose di azzardo, e, grazie al grande impegno di tutti, quel sogno, dopo 56 anni, è diventato realtà…".

La società?

"La scorsa estate alcuni soci hanno lasciato e sono subentrate forze nuove, così come succederà anche quest’anno".

Lo staff tecnico?

"Un grande lavoro è stato svolto dal mister Alessio Guidotti, dal vice Diego Canapini, dal preparatore atletico Andrea Bartemucci e dal preparatore dei portieri Gianni Signorini. I ragazzi della rosa hanno fatto il resto".

E il bomber?

"Ne abbiamo due, Mattia Sacco (da me cercato per otto anni) e Luigi Miccio, ai primi due posti della classifica capocannonieri".

Domenica scorsa grande festa…

"Abbiamo premiato due vecchi dirigenti ed il supertifoso Valeriano Giannini, che segue il Torrita da sessant’anni. La sera grande cena al campo sportivo con più di trecento partecipanti".

Il futuro?

"Il nuovo dg Nario Cardini allestirà una squadra competitiva per affrontare questa nuova avventura della Promozione".

Due parole al paese?

"Un grosso ringraziamento e la speranza che ci stia così vicino anche il prossimo anno, per ritrovarci di nuovo in festa…".

Giuseppe Stefanachi