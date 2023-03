Torrita in trasferta a casa Cortona Traguardo in vista

Non bisogna essere professori di matematica per capire che, nel girone F del di prima, il Torrita è ad un passo dal trionfo: 18 punti di vantaggio a 7 partite dalla fine significa che in teoria già domani la società biancoazzurra potrebbe superare lo storico traguardo! Il Torrita andrà a Cortona, la Valdichiana ospiterà il Sarteano. Il cuore batte forte! Poi c’è il capitolo play-off, con sei squadre che si giocano quattro posti. Ponte d’Arbia-Viciomaggio è il big match, uno scontro diretto, cioè, in cui i punti valgono doppio. La Fontebelverde (non vince da quattro partite) deve espugnare il campo dell’Arezzo F.A., mentre l’Amiata aspetta in casa l’Olmoponte. In Piazze-Spoiano, Tegoleto-Chiusi e Pianella-Poliziana ci si gioca la salvezza. Nel girone C spicca il derby Gracciano-San Miniato, con i neroverdi che rischiano di essere coinvolti nella zona play-out. Casolese a Monterotondo per rinforzare il secondo posto dopo tre sconfitte consecutive per 1-0.

Giu.Ste.