Torrita a domicilio con il Tegoleto Pianella in viaggio

La prima sconfitta del Torrita, nel girone F del campionato di prima categoria, vale solo per la statistica. I biancoazzurri domani ospitano il Tegoleto e quanto prima saranno in Promozione! Il Pianella, protagonista di questa clamorosa impresa, ci prova ora a Ponte d’Arbia. E’ un match, forse, più equilibrato di quanto non dica la classifica… Trasferte da prendere con le molle anche per le altre due pretendenti alla zona play-off: la Fonte va ad Olmo e l’Amiata è attesa alle Piazze. Il Chiusi riceve un ostico Cortona Camucia mentre in Poliziana-Sarteano l’unico argomento sarà la salvezza… Nel girone C la Casolese punta tutto sulla forbice: classificarsi cioè seconda senza dover fare i play-off. Il match di domani, a Casole con il Montiano, in tal senso è un vero spareggio. Il San Miniato ospita l’Orbetello. E il Gracciano di mister Marcello Lisci? Quattro vittorie nelle ultime quattro trasferte! In casa però è meno brillante. Domani aspetta il Pomarance.

Giu.Ste.