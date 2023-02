Stefano Sottili, tecnico della Torres subentrato al collega Alfonso Greco lo scorso 29 dicembre, ha già affrontato il Siena diverse volte in passato. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’11 marzo 2018 quando la sua Viterbese venne sconfitta al Franchi dal gol del centrocampista Vassallo nella ripresa. Nella stagione precedente arrivarono invece due successi per il tecnico classe 1969 nativo di Figline Valdarno ed ex calciatore professionista. Nel campionato 201617 infatti guidava l’Arezzo e la spuntò sui bianconeri sia all’andata al Comunale (vantaggio di Marotta, rimonta e sorpasso firmati Erpen nel finale) sia al ritorno al Franchi grazie a Polidori. Nella gara di andata, il 10 settembre 2016, in panchina per la Robur c’era miste Colella mentre al ritorno Scazzola, attualmente al Piacenza. Per Sottili lo scorso anno invece un altro subentro, alla Juve Stabia nel girone C, seguito però da un esonero qualche mese dopo.