Torrenieri da sogno Alle Badesse finale contro il Sansovino

Il Torrenieri non finisce di stupire! Dopo aver affrontato il campionato di Promozione nella veste di matricola, la compagine biancorossa si è permessa il lusso di approdare al prestigioso traguardo dei play-off: mai, nella storia della società, si era arrivati così in alto… Ma non basta, perché anche la semifinale (vittoria in casa del Casentino Academy) è già stata digerita e domani l’appuntamento con il sogno è alle Badesse dove i ragazzi di mister Giacomo Ciacci affronteranno il fortissimo Sansovino: "Rispettiamo un avversario di tale livello – sottolinea il tecnico – ma siamo pronti a giocarci la gara al meglio. Anche stavolta, o al 90’ o al 120’, saremo costretti a vincere perché in caso di parità vanno avanti gli aretini. Ci tengo a sottolineare il grande merito di tutto il gruppo che è arrivato a giocarsi addirittura una finale play-off". E in caso di vittoria? "Parteciperemmo alla finale regionale contro le altre tre vincenti dei play-off degli altri gironi".

Giuseppe Stefanachi