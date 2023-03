Tonfo Montalcino! Pesante sconfitta a casa Montagnano

MONTAGNANO

3

MONTALCINO

0

MONTAGNANO: Guerri, Ceccherini, Galeotti, Gregori, Mazzoni, Nocciolini, Maccari (60’ Sorini), Bennati ( 79’Rampini), Bianconi(64’Tomasco), Alomar (64’ Chiuchiolo), Cerofolini. All. Martini.

MONTALCINO: Gasparri, De Iorio Federico (79’ Mattii), Barontini (85’ Girolami), Calonaci, Matteini, Palumbo, De Iorio Francesco (63’ Volentieri), Marchi, Trotta (46’ Casucci), Bagnoli, La Marca. All. Perini.

Arbitro Alessio Banfi di Pistoia.

Reti: 4’ Alomar, 85’ e 88’ Tomasco.

MONTAGNANO – Il Montalcino esce da Montagnano con una brutta sconfitta. Un passivo pesante che arriva al termine di una partita che ha visto i biancoverdi sottotono rispetto alle due precedenti gare. Il Montagnano colpisce già al 4’ con Alomar che ribatte in rete una respinta di Gasparri. I ragazzi di Perini provano a reagire e ad inizio ripresa Bagnoli sbaglia una grande occasione per pareggiare. "Non abbiamo giocato bene – ha detto il direttore Luca Maura – potevamo e dovevamo fare di più. Alla fine poi Todisco ci ha castigato con una doppietta per due nostre ingenuità. Peccato perché pareggiando ad inizio ripresa poteva essere un’altra gara". Occorre dimenticare in fretta e preparare al meglio la prossima che vedrà i biancoverdi affrontare in casa la capolista.

Andrea Falciani