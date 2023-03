"Thiago Motta? Fu vicino a vestire la maglia del Siena"

Thiago Motta avrebbe potuto vestire la maglia della Robur. A svelarlo è l’agente Dario Canovi che si è soffermato sull’influenza che ha avuto sull’attuale tecnico del Bologna, Gasperini. "Tra i suoi allenatori di riferimento c’è ovviamente Piero – ha spiegato l’agente a Tmw –. E dire che all’inizio non furono rose e fiori… Non lo vedeva bene, pensava fosse rotto. La fortuna fu in un Genoa-Siena, si fece male Milanetto e Piero buttò dentro Motta. La sua fu una prestazione super e tra l’altro il presidente senese Giovanni Stronati, al quale l’avevo proposto tempo prima, mi disse che forse doveva ascoltare più me che il suo direttore sportivo". Dell’attuale staff tecnico di Thiago Motta fa parte, attualmente, un indimenticato ex bianconero, Alessandro Colasante, tra i protagonisti della promozione in B nel 2000. Un rapporto professionale già iniziato allo Spezia.