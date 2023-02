Testa a sabato 25 C’è il recupero con Civitanova

Dopo il rientro da Taranto la concentrazione della Emma Villas Aubay sarà tutta per la sfida in programma sabato alle 20 al Palaestra contro Civitanova. È il recupero della gara non disputata domenica 12 a causa della chiusura degli impianti sportivi all’indomani dello sciame sismico che aveva colpito la città di Siena. La prevendita a prezzi ridotti (15 euro per il primo anello, 8 per il secondo) è già attiva sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del palasport sarà aperta giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 in poi. Oggi si giocano tutte le altre partite del ventesimo turno di campionato. La sfida più interessante in chiave lotta per la salvezza è quella di Monza, alle 18, dove Padova va a caccia dei punti che potrebbero darle ulteriore slancio nella corsa per rimanere in Superlega. La prossima avversaria della Emma Villas, la Lube Civitanova, alla stessa ora riceve la visita della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Alle 15,30 l’imbattibile Sir Safety Perugia gioca in casa contro la Top Volley Cisterna, Verona – Modena (alle 18) e Milano – Trento (alle 20,30) completano il quadro della giornata. Nel prossimo fine settimana il campionato si ferma: oltre al recupero fra Siena e Civitanova vanno in scena le Final Four di Coppa Italia: Trento – Milano (che quindi bissano il confronto in programma oggi) e Perugia – Piacenza le sfide in programma al PalaEur di Roma.