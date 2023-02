SANSOVINO

1

SAN QUIRICO

0

SANSOVINO: Balucani, Chioccioli, Pascucci, Bianchi, Giustini, Mazzuoli, Panzieri (46’ Chianini), Marzi, Bastianelli (65’ Biscaro Parrini), Betti (72’ Kol), Sestini. All.: Iacomoni

SAN QUIRICO: Bigoni (46’ Bulut), Seghedoni, Stolzi (72’ Alberti), Castillo, Generali, Roncucci, Romanini (67’ Elguerouani), Cerbone A., Vento, Netti, Franchetti. All.: Miliani

Arbitro: Lorenzi (Pistoia)

Marcatori: 53’ Bastianelli (Sa)

SANSOVINO – Sconfitta esterna per il San Quirico, alla terza battuta d’arresto consecutiva, che cede di misura al Sansovino. La partita si dimostra viva fin dal primo tempo, con le due squadre che lottano a viso aperto. Al 13’ Netti sfiora la rete, ma il suo diagonale esce di poco a lato. La rete decisiva arriva al 53’: su un rovesciamento di fronte Bastianelli si fa trovare sul secondo palo, in posizione perfetta per appoggiare in rete un tiro-cross dalla lunga distanza. Il San Quirico non riesce a reagire, e nel finale il Sansovino sfiora in due occasioni la rete del raddoppio.