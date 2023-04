Terza sconfitta casalinga di fila per la Mens Sana La regular season si chiude con l’amaro in bocca

MENS SANA

64

SBA AREZZO

82

(27-25; 37-42; 49-67)

MENS SANA: Buca 6, Pannini 10, Iozzi 6, Menconi 6, Benincasa 4, Milano 4, Sabia 10, Bovo 2, Tognazzi 9, Bacci 7. Allenatore Binella

SBA AREZZO: Velesinovic 7, Fornara 15, Toia 17, Cutini 9, Rossi 24, Nica ne, Furini ne, Terrosi ne, Castelli, Giommetti 2, Pelucchini 7, Provenzal 1. Allenatore Evangelisti

SIENA – Nell’ultima casalinga della regular season la Mens Sana, già certa di un posto nelle prime 12, cede alla Sba Arezzo. La terza sconfitta casalinga di fila dopo quelle contro Lucca e Agliana è dunque indolore anche se lascia l’amaro in bocca per come è arrivata. Erano infatti partiti bene i biancoverdi con due canestri di Sabia, 4-1 dopo 1’. La gara nel primo quarto è equilibrata come dimostra il 9-7 senese. Iozzi dalla lunga prova a far scappare i suoi ma Fornara risponde con la stessa moneta. Velesinovic firma il soprasso, 18-19 al 7’. Nel finale di primo quarto la bomba di Pannini ridà il vantaggio ai padroni di casa, emulato dal canestro dall’angolo di Bovo: 27-25 dopo 10 minuti. Gli aretini, con questo successo ancora in corsa per la promozione diretta, non mollano e rimettono la testa avanti subito con Rossi. I ritmi si abbassano dopo le percentuali piuttosto alte dei primi minuti e la fisicità di Arezzo si rivela un fattore, 30 pari al 13’. La formazione di Binella costruisce buoni tiri ma non riesce a sfruttarli così come i liberi (alla fine il computo dalla lunetta sarà 515) come dimostrano i 10 punti segnati in altrettanti minuti. La tripla di Tognazzi e il canestro di Toia portano il tabellone sul 37-37. Prima dell’intervallo lungo la Sba piazza un parziale di 5-0 mentre i senesi pasticciano. Al rientro dopo l’intervallo lungo la Mens Sana torna a -2 con Menconi ma è un fuoco di paglia perchè Fornara piazza un gioco da 4 punti che rimette Arezzo in controllo. Rossi segna un’altra tripla pesante seguito da Cutini, +7 Arezzo. Siena è in confusione e non segna più. Il 22 di Rossi e l’appoggio di Cutini il 47-58 a 3’ dalla fine del terzo parziale. Una serie infinita di palle perse innervosiscono i biancoverdi che perdono concentrazione: il divario si dilata fino a toccare il 47-62 al 29’. Dopo 30 minuti la Mens Sana è sotto di 18 e la gara si avvia con largo anticipo ai titoli di coda. Nel quarto conclusivo la Sba punisce la Mens Sana.

Guido De Leo