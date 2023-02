Terremoto, la Robur non scenderà in campo

La terra continua a tremare e Siena-Torres non si giocherà. L’ordinanza con cui il sindaco Luigi De Mossi ha stabilito la chiusura fino a lunedì degli impianti sportivi di competenza comunale (quindi lo stadio Artemio Franchi e il Bertoni dell’Acquacalda), ha di fatto decretato lo slittamento della partita in programma domenica alle 14,30 al vecchio Rastrello. La società bianconera si è subito mossa per completare i dovuti confronti istituzionali con il Comune, la Lega Pro e la Torres, già pronta ad affrontare la trasferta organizzata per raggiungere Siena dalla Sardegna. Ha in pratica inviato gli incartamenti ufficiali (in primis le due ordinanze comunali) alla stessa Lega Pro per la richiesta di slittamento. L’ufficialità arriverà quindi oggi. La data del recupero del match sarà stabilita nelle prossime ore, ma non è escluso che la sfida possa essere giocata già martedì o mercoledì della prossima settimana (mercoledì è in programma anche il recupero di Vis Pesaro-Pontedera). Il Siena ha seguito lo stesso iter per la Primavera. Anche nel caso in cui non fosse arrivata l’ordinanza del sindaco De Mossi, è ipotizzabile una richiesta di rinvio della partita da parte della Robur, in considerazione della situazione particolarmente delicata, con l’impossibilità da parte della squadra di preparare al meglio la gara. Già ieri, i bianconeri, non si sono potuti allenare regolarmente: bloccati nell’utilizzo degli spogliatoi delle strutture interne del Bertoni, per la (prima) chiusura degli impianti sportivi comunali decisa dal sindaco De Mossi, Lanni e compagni hanno svolto la seduta di lavoro in programma con attività atletiche e tecniche personalizzate presso strutture private in accordo con lo staff tecnico. Una situazione di difficile gestione, a maggior ragione oggi: l’allenamento del venerdì, con la partita alla domenica, è quello incentrato sulla tattica. Ad ogni modo non è andata così, la partita non si giocherà e, guardando al bicchiere mezzo pieno, se non altro gli infortunati, tanti, avranno più tempo a disposizione per tornare abili e arruolabili.

Angela Gorellini