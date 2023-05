Tc Poggibonsi al debutto Al via la B2 con Sanremo

Tennis club Poggibonsi impegnato nel campionato nazionale di serie B2 a squadre. Domenica il primo appuntamento ufficiale e sarà un debutto casalingo per il sodalizio presieduto da Luciano Pignattai (nella foto). Agli impianti di via Marmolada, domenica 14, l’incontro del Tc Poggibonsi con il Tc Sanremo. Il team poggibonsese ha intenzione di provare, nell’arco della stagione, a riconquistare la B1 e così nel gruppo la società ha inserito anche un atleta classificato Atp, Pierre Delage, nato in Francia, professionista classe 2001. Con Delage sono parte integrante del collettivo, tra i confermati e i giovani del vivaio pronti al salto fra i grandi, Andrea Turini, Andrea Taliani, Marco Angiolini, Tommaso Lenzi, Duccio Petreni, Matteo Aprile. In agenda nel mese prossimo altre sfide interne, il 4 e l’11 giugno rispettivamente contro Park Club Genova e Tc Sinalunga. Saranno invece in trasferta le gare del Tc Poggibonsi con il Tc Recco (21 maggio) e con il Tennis Park (il 28 a Calenzano). Il 18 giugno, il viaggio a Finale Ligure.

Paolo Bartalini