Tanti gol annullati, Pianese ko in casa con il Ghiviborgo

PIANESE

1

GHIVIBORGO

2

PIANESE: Balli, Lopez Petruzzi, Irace (5’st Pinto), Simeoni, Morelli, Gagliardi (21’st Modic), Grifoni (24’st Mugelli), Marino, Kouko, Rinaldini, Menga (1’st Ledonne). Allenatore Bonuccelli.

GHIVIBORGO: Marrique Antonini, Bertonelli (27’st Della Pina), Seminara, Videtta, Mukaj, Tiganj, Nottoli, Bongiorni, Campani (37’st Sgherri), Mata Gonzalez (16’st Zini), Bachini. Allenatore Maccarone

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore (Giannarella-Chianese).

Reti: 8’pt Tiganj, 22’st Zini, 40’st Kouko (rig.).

Note: Ammoniti: Lopez Petruzzi e Videtta. Recuperi: 2 e 6.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese perde in casa contro il Ghiviborgo e vede allontanare l’Arezzo, adesso a +5 sui bianconeri secondi. In avvio gli ospiti passano subito: all’8’ il Ghiviborgo segna con Tiganj che vince un contrasto e dal limite dell’area fa secco Balli. Al 18’ la Pianese pareggia: su un cross perfetto di Grifoni si avventa sulla palla Irace che segna ma il guardalinee annulla per offside. Al 40’ triangolazione Menga-Rinaldini la cui conclusione viene deviata in angolo. Al 1’ subito pericolosa la formazione ospite con Campani che dal limite esterno colpisce la rete esterna dando l’illusione del gol. Al 15’ si supera Marrique Antonini sulla conclusione ravvicinata di Rinaldini. Poi arriva il raddoppio con il più classico di gol degli ex: al 22’ Zini sfrutta un errore di Simeoni e lascia partire il suo micidiale sinistro, 2-0 Ghiviborgo. Al 25’ altre proteste amiatine per un atterramento in area di Marino ma per Di Nosse non c’è fallo. Alla mezzora occasione per i bianconeri con Mugelli che di testa libera Modic ma il suo tiro è deviato. Al 31’ altro gol annullato alla Pianese, stavolta a Ledonne che infila colpendo il palo destro ma l’arbitro annulla perché lui stesso aveva inavvertitamente deviato la sfera e interrotto l’azione. Poi il rigore per fallo su Simeoni. Si incarica del tiro Kouko che spiazza Marrique Antonini alla sua sinistra, 1-2.

Guido De Leo