Tanti bianconeri saranno squalificati al prossimo ‘giallo’

In questo periodo, con i cartellini gialli accumulati giornata dopo giornata, le ammonizioni hanno iniziato a diventare particolarmente pesanti. La Robur nelle ultime due partite ha dovuto rinunciare, a causa della giustizia sportiva a quattro giocatori, benché le squalifiche di Meli e Castorani fossero figlie di espulsioni. In ogni caso la lista dei bianconeri diffidati è lunga; ci sono infatti, a rischio stop forzato, Belloni, Collodel, Favalli, Frediani, Leone e, l’ultimo ad essersi inserito dopo il giallo preso a Rimini, lo stesso Castorani. Entreranno invece in diffida, alla prossima ammonizione, i difensori Raimo e Franco. Il bianconero con il maggior numero di cartellini gialli rimediati è Francesco Disanto, che se ne è presi 10: 10 ammonizioni che stanno a significare due giornate di squalifica, una appena scontata.