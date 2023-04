Tanti appuntamenti per gli atleti della Boxe Mens Sana

Settimana piena di appuntamenti e soddisfazioni per la Boxe Siena Mens Sana che vedrà molti atleti impegnati in competizioni sportive di livello nazionale e regionale. Già in partenza Davide Poli, categoria Schoolboy 50kg che sarà impegnato con la Nazionale italiana a Latina, dove è previsto che salirà sul ring nella giornata di domani.

Un’ottima esperienza fuori dalla palestra biancoverde per il quindicenne senese dove potrà mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dal maestro David Borgogni, recentemente insignito della Palma di Bronzo al merito tecnico, confrontandosi con atleti di altre nazioni. In partenza anche Alessandro Bramerini e Dante Tekend che, da domenica 23 aprile a martedì 25 aprile prossimi prenderanno parte alle qualificazioni delle fasi finali per il campionato italiano Schoolboy che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi. Al PalaChigi va in scena invece il Trofeo dele Cinture. Riflettori puntati al PalaChigi dove, sabato si terrà appunto il ‘Trofeo delle Cinture’, competizione a eliminazione diretta riservata ai pugili toscani della categoria Elite.

A salire sul ring per onorare i colori della Boxe Siena Mens Sana saranno gli atleti biancoverdi Andrea Lensini, Alessandro Commodo e l’esordiente Benito Massari.

"Sarà un periodo intenso per i nostri ragazzi – commenta il Maestro David Borgogni – ma gli atleti sono allenati e motivati, per cui confido nelle loro capacità. Certo, un po’ di fortuna non guasterebbe, specialmente nei sorteggi ai campionati che solitamente ci penalizzano. Quello che desidero, però, è che i miei pugili si impegnino per dare il massimo. Il risultato è importante nello sport, ma ciò che conta è la determinazione e la forza di volontà. Certe volte – conclude il suo intervento il Maestro David Borgogni – si impara più da una sconfitta che da una vittoria".