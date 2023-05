Tante sorprese nel primo turno nazionale Gubbio avanti 2-0 nella sfida con l’Entella

Non sono mancate le sorprese nel primo turno nazionale dei play-off, andato in scena giovedì sera. Partendo dalle squadre del girone B, a fare la voce grossa è stato il Gubbio che in casa ha battuto l’Entella 2-0 (a segnare anche l’ex Siena Bulevardi (nella foto): un esordio da brivido per la squadra di Volpe che nella partita di ritorno (tutte le gare sono in programma lunedì alle 20,30), dovrà compiere un mezzo miracolo. Una bella affermazione per i ragazzi di Piero Braglia, abituato a vincere anche partendo dalle retrovie. Prova di carattere quella dell’Ancona che, con una doppia rimonta, ha pareggiato 2-2 con il Lecco. Con il medesimo risultato è terminato anche il match Virtus Verona-Pescara (per i padroni di casa un ex Robur, stavolta non Fabbro, ma Danti). E se la Pro Sesto ha battuto 2-1 il Vicenza, l’Audace Cerignola ha asfaltato 4-1 il Foggia. Un risultato che non è affatto andato giù ai tifosi pugliesi che al termine della partita hanno preso d’assalto il pullman su cui stava viaggiando la squadra. Lunedì, quindi, si conoscerà il nome delle cinque società che avranno accesso al secondo turno della fase nazionale degli pareggi promozione, fase che saluterà l’ingresso delle seconde qualificate di ogni girone, ovvero Pordenone, Cesena e Crotone. La gara di andata si disputerà sabato prossimo, 27 maggio, quella di ritorno mercoledì 31.