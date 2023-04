Tabbiani spinge il suo Fiorenzuola "Facciamo punti"

Manca almeno un punto al Fiorenzuola per certificare la salvezza. I rossoneri piacentini, dopo un girone di andata da rivelazione del torneo, sono stati la formazione che ha raccolto meno punti al ritorno. Ma la permanenza in categoria è a portata di mano e il punto strappato a Rimini ha dato morale ai ragazzi di mister Tabbiani che oggi dovrebbe tornare al 4-3-3 recuperato il centravanti Mastroianni. "È stata dura perché il Rimini ha tenuto un ritmo altissimo, ma noi abbiamo avuto un grande spirito di sacrificio. Abbiamo cambiato sistema di gioco, con i ragazzi che hanno dato una disponibilità incredibile, applicandosi in maniera esemplare. All’inizio abbiamo dovuto trovare un po’ di misure, ma bisogna comunque ricordare che avevamo di fronte una squadra forte – ha detto il tecnico - con tanti giocatori esperti e con diverse individualità importanti. Pensiamo a fare punti nelle ultime due giornate". Out per squalifica Quaini e Dimarco, Dperanza per Sartore e Morello.