Super Primavera Rimonta e vittoria contro il Taranto

Grande prestazione della Primavera che ieri al ‘Bertoni’, ha battuto il Taranto nella gara di andata dei playoff. I bianconeri hanno saputo reagire allo svantaggio e durante un secondo tempo tatticamente perfetto sono riusciti a lanciare l’acuto vincente. E’ stato davvero un pomeriggio di festa per il Siena che si gode questo ulteriore successo che arriva dopo una stagione piena di sacrifici, di orgoglio e di lavoro che ha unito un gruppo ben gestito da mister Negro e da tutto il suo staff. Adesso la Robur è chiamata a reggere nella sfida di ritorno in programma tra sei giorni in Puglia.

SIENA: Leoni, Biasillo (1’st Seri), Bonechi, Reka (26’st Hagbe), Tatini, Danielli, Pugliese (15’st Forti), El Jallali, Fiaschi, Picchianti (43’st Costanti), Gianneschi (1’st Pisciotta).

Panchina: Porciatti, Papini, Cataldo, Baldari, Rosati. Allenatore Negro.

TARANTO: Caputo, Polanco, Muresan, Musto, Mariano, De Simone, Marini, Califano, Badji, Madueke, Baratto (10’st Koepke). Panchina: Gallitelli, Polizzi, Lo Iacono, Sansolini, Cannatella, Petrone. All Marino.

Arbitro Grasso di Ariano Irpino.

Reti: 39’pt Badji, 44’pt Pugliese, 28’st El Jallali.

Note – Espulso 48’st Califano. Ammoniti: De Simone, Danielli, Muresan, Pugliese, Marini, Musto, Mariano. Angoli: 5-4. Recuperi: 1’ e 4’.