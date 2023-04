Super Primavera Battuta in rimonta la capolista Andria

Una super Primavera ha sconfitto ieri la capolista, conquistando tre punti preziosi per la corsa verso i playoff. I ragazzi di mister Negro hanno compiuto un vero e proprio colpo grosso battendo la Fidelis Andria che con la contemporanea sconfitta del San Donato Tavarnelle si è laureata campione del girone B di Primavera 4 con un turno d’anticipo. La Robur invece si giocherà l’ingresso agli spareggi sabato prossimo, in casa della Recanatese, avanti di tre punti. In caso di parità passerebbe proprio il Siena grazie alla vittoria dell’andata (2-1).

La partita di ieri è stata molto lottata, il Siena è andato in svantaggio al 24’ subendo la rete di Caserta. Nel secondo tempo mister Negro ha apportato alcuni aggiustamenti tattici consentendo alla squadra di farsi più pericolosa e intraprendente. Così prima bomber Fiaschi, poi un perfetto Pisciotta hanno ribaltato il risultato regalando una vittoria importantissima che tiene accesa la speranza per la post-season.