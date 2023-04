Subito la ripresa Poi sono previsti tre giorni di riposo

Dopo la gara di ieri con il Gubbio, il Siena è atteso dall’ultima trasferta stagionale, quella in casa del Fiorenzuola, in programma sabato prossimo alle 17,30. I bianconeri torneranno in campo questa mattina, poi potranno godere di tre giorni di riposo, per la Pasqua. La preparazione riprenderà martedì: saranno da valutare le condizioni dei bianconeri infortunati: ai box, costretti a saltare la sfida con gli umbri, Crescenzi, Franco, De Paoli e Petrelli. Da vedere se qualcuno di loro riuscirà a recuperare. Tornerà invece a disposizione di mister Pagliuca Castorani, costretto a fermarsi ieri a causa della squalifica. In panchina tornerà il vice allenatore Nico Lelli, lo stesso stoppato dalla giustizia sportiva. Dopo la sfida con il Fiorenzuola si chiuderà al Franchi la stagione regolare dei bianconeri: al Franchi arriverà l’Entella (calcio d’inizio alle 14,30), per l’ultimo atto del campionato.