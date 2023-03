Subito la ripresa Martedì trasferta al Porta Elisa

Riprenderanno già oggi gli allenamenti dei bianconeri: la Robur sarà impegnata martedì sera al Porta Elisa di Lucca, con fischio di inizio alle 21. Il periodo è bello intenso: sabato prossimo nuovo match casalingo con l’Alessandria (start alle 14,30). Per la trasferta mister Pagliuca dovrà rinunciare a Meli, diffidato e ammonito ieri al Franchi (nell’elenco dei giocatori a rischio, adesso, Collodel, Frediani e Castorani). Rientreranno però dal turno di stop forzato Belloni e Favalli. Saranno da valutare poi le condizioni dei bianconeri infortunati, ovvero De Paoli e Frediani. Per il match del Porta Elisa sono già in vendita i biglietti in tutti i punti GO2 e online sul sito https:www.go2.it. Il costo del tagliando, per il settore ospiti Curva Est è di 9 euro non comprensivo del diritto di prevendita. I ticket saranno disponibili fino a domani alle 19. Martedì, giorno della gara, le biglietterie del settore ospiti saranno chiuse.