Subito la ripresa in vista dell’Alessandria Meli a disposizione, infortunati da valutare

Non c’è tempo per rifiatare: archiviata la pratica Lucchese i bianconeri sono già proiettati al prossimo impegno, la gara casalinga di sabato con l’Alessandria (14,30). Mister Pagliuca ritroverà Meli, di rientro dalla squalifica (i diffidati rimangono Castorani, Collodel e Frediani), ma dovrà rinunciare ai due portieri Manni e Berti, espulsi ieri dalla panchina. Saranno poi da valutare le condizioni degli infortunati: assenti ieri, oltre i lungodegenti Mora e De Paoli, Frediani (pubalgia) e Petrelli (disturbo gastrointestinale).

Già in vendita i biglietti per assistere al match con i grigi: i bambini fino a 2 anni possono entrare gratuitamente. I bambini dai 2 ai 6 anni compiuti entrano allo stadio pagando solo 1 euro (più 1 di prevendita) esclusivamente in Curva Guasparri e il biglietto può essere fatto soltanto al sottopassaggio alla Lizza. Negli altri settori (tribuna e gradinata) il prezzo è intero (tranne il ridotto per over 65 e donne). I prezzi, escluso il diritto di prevendita: Tribuna Executive 190 euro. Onore 150 euro (ridotto over 65 e donne 149 euro). Centrale 70 euro (ridotto 68). Laterale 50 euro (ridotto 48). Gradinata 25 euro (ridotto 23). Curva 15 euro (ridotto 13; under 18 e studenti 10).