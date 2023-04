Subito la ripresa Giovedì al ‘Franchi’ arriva il Gubbio

Niente pause: è tornata ad allenarsi subito ieri, la Robur, per iniziare a preparare la gara casalinga di giovedì sera contro il Gubbio (al Franchi fischio di inizio alle 20,30), terz’ultimo step della stagione 20222023. I bianconeri si sono ritrovati al Bertoni dell’Acquacalda al mattino. Chi ha giocato sabato a Fermo ha sostenuto un lavoro di scarico, allenamento regolare, invece, per gli altri che hanno svolto attività atletica e tecnico-tattica. Crescenzi, così il report della società, ha proseguito nel lavoro personalizzato, differenziato per Meli. Palestra e assaggio di campo per il lungodegente De Paoli. Non farà parte della partita di giovedì Castorani, diffidato e ammonito al Recchioni. In vista del confronto con il Gubbio la preparazione di Lanni e compagni proseguirà nelle giornate di oggi e di domani. Mercoledì in programma la seduta di rifinitura.