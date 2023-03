Stosa Virtus, dimentica e riparti subito forte Domani sera un altro ‘spareggio’ con Legnaia

Dal secondo posto di 5 giorni fa al sesto di oggi. La Stosa in poche ore ha subito due sconfitte pesanti rischiando di compromettere il proprio cammino. La sconfitta interna contro Spezia, però, pur fondamentale nella corsa ai primi 4 posti, non ha lasciato recriminazioni per le condizioni in cui è maturata. Una Virtus decimata dagli infortuni (out Imbrò, Costantini e dopo 3 minuti di gioco anche Bartoletti) ha infatti gettato il cuore oltre l’ostacolo rendendo orgoglioso il proprio coach. "Sono orgoglioso della partita che hanno fatto i ragazzi – commenta coach Franceschini (nella foto) – perché hanno dato tutto quello che avevano, gettando il cuore oltre l’ostacolo e mettendo in campo tutto ciò che un giocatore può dare. Siamo partiti benissimo aggredendo la partita come volevamo, poi è successo di tutto: ci siamo subito caricati di falli e abbiamo perso Bartoletti dopo soli 3 minuti. Considerato che eravamo senza Costantini e Imbrò, con Olleia in condizioni non perfette e con Calvellini che non avrebbe dovuto giocare, ma che con grande spirito di sacrificio si era reso disponibile, la perdita del nostro play è stata un duro colpo. I ragazzi hanno tentato di andare oltre i propri limiti e nonostante alcune nostre ottime difese, Spezia ha fatto canestri difficilissimi da tre punti che ci hanno tagliato le gambe. La squadra ha sempre reagito nei momenti difficili, dopo l’infortunio di Bartoletti che per noi è un giocatore chiave oppure quando ci siamo ritrovati con elementi carichi di falli. I ragazzi devono andare fieri della partita che hanno fatto come lo sono io di loro".

Per la Stosa non c’è neanche il tempo di pensare alle occasioni mancate perché domani si torna subito in campo. I rossoblù sono attesi dall’ennesimo spareggio, questa volta in casa dell’Olimpia Legnaia che si trova a pari merito con i senesi a quota 32 punti al quinto posto. Una partita, quella contro la formazione fiorentina, che per entrambe le squadre rappresenta forse l’ultima possibilità per rimanere agganciata al treno promozione diretta. "Adesso abbiamo 48 ore di tempo per recuperare un po’ di energie fisiche e mentali e presentarci sabato nelle migliori condizioni possibili per affrontare un’altra battaglia decisiva per il nostro percorso".