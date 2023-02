Stosa Virtus, comincia il ciclo di ferro Primo esame sul parquet di Agliana

La Stosa apre il ciclo di ferro sul parquet di Agliana dove oggi pomeriggio alle 18 affronta la Endiasfalti di coach Mannelli. Nonostante la settimana tribolata a causa del terremoto che ha stravolto il piano allenamenti della formazione di coach Franceschini, Bianchi e soci sono pronti a dare battaglia in quella che si annuncia una partita non certo agevole. Agliana è una squadra partita per lottare per le prime posizioni, con giocatori del calibro di Zita, Tommei e Bruno che rappresentano un lusso per la categoria. La Virtus è però altrettanto consapevole del valore del match odierno: i rossoblu vengono infatti da 8 vittorie consecutive e devono provare a cogliere un altro successo per rimanere in scia delle prime della classe, due delle quali, Prato e Cecina, si affrontano nello scontro diretto delle Capitini. "Agliana è una squadra che in classifica si trova un po’ al di sotto di quanto dovrebbe per la qualità del proprio roster – commenta coach Franceschini (nella foto)– I neroverdi hanno giocatori molto validi ma hanno avuto un po’ di discontinuità di rendimento nel corso del campionato; nonostante questo sono una squadra che ha centrato anche risultati importanti, ad esempio vincendo a Prato e a Quarrata, questo perché possono contare su un roster di assoluto valore. I giocatori di punta sono Tommei, che ha un grande talento che gli consente di poter andare a canestro in mille modi diversi, Bruno, che conosciamo bene, molto solido sotto i tabelloni, e Zita, un play d’ordine bravo a mettere a posto la squadra in campo. So che avranno preparato bene la partita e mi aspetto una gara molto tattica come quella dell’andata, che riuscimmo a vincere nel finale provando ad attaccare le loro scelte. Una striscia di 8 vittorie consecutive non è certo scontata e questo è merito del lavoro che abbiamo fatto finora – prosegue Franceschini – alla fine di questo mese riusciremo a vedere se saremo stati bravi a confermare quanto di buono fatto. Dobbiamo andare ad Agliana con la consapevolezza e la forza di questi risultati, sapendo che, come abbiamo dimostrato, tutto parte da noi stessi".