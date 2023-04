Stosa Virtus all’assalto del fanalino Don Bosco L’assistant coach Papi: "Siamo concentrati"

La Stosa Virtus torna in campo per il turno pasquale nella terzultima giornata di ritorno del campionato di C gold. Nell’inconsueto orario pomeridiano delle 18 di oggi la squadra rossoblù di coach Maurizio Lasi (nella foto) affronta il fanalino di coda del girone, il Don Bosco Livorno, formazione composta da ragazzi Under 19 che in stagione ha conquistato solamente 6 punti.

Guai però a sottovalutare l’impegno perché i labronici, proprio per la conformazione del roster, sono una compagine intensa e che gioca a ritmi altissimi, con tanti possessi e discreta energia, caratteristiche che all’andata misero in seria difficoltà la Virtus che riuscì ad imporsi solamente nel finale. "Sarà una partita sicuramente insidiosa, Livorno è una squadra giovane fatta tutta di ragazzi del settore giovanile che mettono in campo tanta intensità. Ci aspettiamo una partita difficile – afferma l’assistant coach della Stosa Filippo Papi – I ragazzi sono molto determinati, siamo in un momento in cui ci concentriamo moltissimo su noi stessi. Vogliamo proseguire il momento positivo dopo la vittoria col Costone e guardare con positività ai Playoff che si preannunciano molto agguerriti. Il fattore casalingo per noi è molto importante, i nostri ragazzi che vengono sempre a fare il tifo sono un valore aggiunto. Ci teniamo molto a fare bene in casa davanti ai nostri tifosi".

La Stosa ha vissuto una settimana difficile dal punto di vista dell’infermeria: dal derby con il Costone sono scaturite una lunga lista di problematiche fisiche che non hanno consentito alla squadra rossoblu di allenarsi al completo. Per il match odierno sarà sicuramente assente Calvellini che ha riportato una micro infrazione all’alluce del piede. In dubbio ci sono invece Bartoletti e Costantini. Il play senese, che martedì si è sottoposto a ecografia che per fortuna ha dato esito negativo, non si è ancora allenato in gruppo e sarà molto difficile poterlo vedere a disposizione. Costantini sta invece convivendo da alcune settimane con un fastidioso problema al ginocchio e verrà molto probabilmente utilizzato solo in caso di necessità. A tre partite dalla fine i rossoblu hanno il dovere di fare il meglio possibile sia per difendere la posizione di classifica attuale, che darebbe dirotto al vantaggio del fattore campo nei playoff.