Stosa con i ‘cerotti’ e tanto orgoglio Spezia soffre ma alla fine si impone

STOSA

68

SPEZIA

74

STOSA: Paunovic, Berardi 2, Bartoletti, Banchero 13, Dal Maso 15, Bianchi 2, Ricciardelli, Olleia 16, Costantini ne, Calvellini, Laffitte 20. All. Franceschini.

SPEZIA: Bolis 4, Ramirez 5, Marrucci 2, Gaspani ne, Vignali 19, Fazio, Morillo ne, Seskus 21, Balciunas 19, Tedeschi 4. All. Scocchera.

Parziali: 18-14; 33-40; 54-54.

SIENA – La Stosa non riesce a ritrovare il successo. Al termine di un match dall’intensità incredibile i rossoblù, senza Costantini e Imbrò e dopo 4 minuti anche privi di Bartoletti, cedono il passo a Spezia che passa al PalaPerucatti 68-74. È una Virtus affamata quella che approccia la gara contro i bianconeri. In 1’15’’ i rossoblu vanno subito sul 6-0 grazie ad una grande difesa ed a veloci transizioni offensive, ma perdono Bartoletti per infortunio. La Stosa vola sull’11-0 sulle ali dell’entusiasmo, ma Spezia si sblocca a metà tempo con Vignali e poi colpisce da fuori con Seskus e Balciunas che accorciano alla prima sirena (18-14).

Nel secondo quarto gli ospiti trovano il primo vantaggio del match. Sono le triple a dare slancio ai liguri che mettono la testa avanti sul 24-25 a 5’34’’ dall’intervallo. Laffitte segna il canestro dell’immediato contro sorpasso, ma la formazione ospite è in fiducia al tiro pesante e trova le triple di Balciunas e Seskus che danno il primo vero vantaggio ai liguri.

All’intervallo lungo la formazione ospite guida 33-40. Alla ripresa del gioco si iscrive alla sagra delle triple anche Ramirez, ma la Stosa non molla e torna a contatto grazie a Olleia e Laffitte che riportano i rossoblù a -2. Il sorpasso senese è questione di minuti: Dal Maso e Olleia nel pitturato trovano ottime soluzioni che riportano avanti la Virtus (54-52) prima del lay up di Bolis che impatta il punteggio all’ultimo intervallo. Il quarto periodo è equilibrato fino a metà: ci pensa Vignali a sparigliare le carte con due triple consecutive che ridanno il +7 agli ospiti. È Laffitte che prova la rimonta riportando i senesi a un possesso di distanza, ma la tripla di Seskus con l’uomo in faccia taglia le gambe al team rossoblu consegnando la vittoria agli ospiti.