"Stiamo facendo fatica a segnare Serve lavorarci"

Tra gli ex in campo anche l’attuale capitano del Rimini Lorenzo Laverone. "Ci prendiamo questo punto anche se potevamo vincere – ha affermato il difensore nel post gara –. Nella ripresa abbiamo avuto le nostre chance per sbloccare il risultato, ma in questo periodo stiamo facendo fatica in fase realizzativa e dobbiamo lavorarci". "In campo ci sono anche gli avversari e il Siena, nel primo tempo, è venuto a prenderci bene, ci ha messo intensità – le parole di Laverone –, ma alla fine c’è stata un’occasione per parte. Ma nella ripresa abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a buttarla dentro: a livello di gioco e per mole creata difficile fare di meglio. Guardando al lato positivo abbiamo ritrovato solidità difensiva , ma se è vero che i campionati li vincono le squadre che subiscono meno, per vincere le partite serve segnare. E noi vorremmo rimanere agganciati al treno play off, siamo lì e ce lo meriteremmo pure". La doppia chance di regalare al Rimini i tre punti l’ha avuta Michele Vano. "Sul colpo di testa non ho niente da recriminare – ha commentato l’attaccante –, sul cross di Haveri sarei potuto arrivare meglio, ma ce l’ho messa tutta. Era uno scontro diretto per i play off, adesso dobbiamo concentrarci sulle dieci finali che rimangono".