Sarà il posticipo di stasera Reggiana-Gubbio (alle 20,30) a chiudere la 27ª giornata. Il Siena, che recupererà mercoledì la partita con la Torres, è scivolato all’ottavo posto. Questi i risultati: Olbia-Entella 1-1, reti: : 24’ ekaj (E), 70’ Travaglini (O); Fermana-Ancona 2-1, reti: 7’ Neglia (F), 12’ Melchiorri (A), 39’ Fischnaller (F); Pontedera-Carrarese 0-1, rete: 75’ Capello; Imolese-Cesena 2-4, reti: 29’ Corazza (C), 35’ Prestia (C), 61’ Simeri (I), 69’ Shpendi (C), 83’ Bumbu (C), 90’ De Feo (I); Montevarchi-Fiorenzuola 1-1, reti: 20’ Fiorini (F), 36’ Italeng (M); Lucchese-Recanatese 1-3, reti: 30’ e 61’ Carpani (R), 64’ Bruzzaniti (L), 81’ Senigagliesi (R); Vis Pesaro-Rimini 0-0; Alessandria-San Donato Tavarnelle 1-1, reti: 5’ Ubaldi (S), 68’ Galeandro (A).

La classifica, con Siena, Torres, Vis Pesaro e Pontedera che hanno una partita in meno: Reggiana 58; Cesena 57; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese 42; Pontedera 41; Siena 39; Rimini 37; Fiorenzuola e Lucchese 36; Fermana 35; Torres e Recanatese 29; Vis Pesaro 28; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19.