Stasera alle 20,30 l’Ancona riceve la visita del Cesena

Sfida di alta classifica, il posticipo di questa sera tra Ancona e Cesena (al Del Conero fischio di inizio alle 20,30). Con un successo, i padroni di casa si riapproprierebbero del quarto posto, scavalcando proprio la Carrarese, prossima avversaria dei bianconeri. In caso di pareggio ci sarebbe l’aggancio. Il Cesena, d’altro canto, vuole tentare il tutto e per tutto, all’inseguimento della Reggiana, adesso a +9, pur nella consapevolezza che un distacco di 6 gradini, a 5 giornate dalla fine, è un buon margine per la squadra di Diana. Può sperare di più l’Entella tornata al successo dopo il capitombolo con il Cavalluccio, dietro di quattro lunghezze. Il Siena, dopo il pareggio con l’Alessandria, è ottavo: in ottica play off la trasferta dello stadio Dei Marmi è una sorta di scontro diretto; la classifica è corta, ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti e i bianconeri con successo si porterebbero a -3 dalla squadra dell’ex Dal Canto.