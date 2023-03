Staggia centra la salvezza, San Gimignano al top

VIRTUS ASCIANO

2

BERARDENGA

1

ASCIANO - Primo tempo che si sblocca dopo appena 6 minuti: su sviluppo da calcio d’angolo è Dogani a trovare la rete dell’1 a 0. Al 19’ è Rustici a riportare in parità le cose. Primo tempo che si chiude con l’occasione di Marcocci, che chiama alla grande parata Montessori. Nel secondo tempo al 93’ Rustici lanciato a tu per tu con Marchi viene steso da Sanleonini: rosso diretto al biancoverde, punizione per il Berardenga parata da Marchi e contropiede della Virtus: è il 2 a 1.