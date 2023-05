Staggia a bersaglio Arriva un successo che vale la salvezza

MERONI

1

STAGGIA

2

Lo Staggia si impone sul Meroni e conquista il successo che vale la conferma del posto in Seconda categoria. Un verdetto forse contro ogni pronostico, ma a conti fatti lo Staggia merita il traguardo. Sul campo di gioco Bruno Guerri di Torre Fiorentina, i neroverdi ottengono il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione: è bravo Milvatti ad anticipare il numero 1 dei padroni di casa e a depositare nel sacco. Pronta la reazione del Meroni, che costringe Mandorlini a due super interventi. I padroni di casa, pur in dieci per un’espulsione patita intorno alla fine del primo tempo, riescono a ottenere nella ripresa il pari grazie a una conclusione da fuori di Magliozzi. Decisiva all’88’ la firma di Peruzzi, abile ad avventarsi sul pallone su cui era scritta la parola "salvezza" per lo Staggia: 2-1 per gli ospiti. E Mandorlini, portiere e mister, neutralizza nel finale l’opportunità per il pareggio del Meroni.