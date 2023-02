"Stadio, lavori fermi: c’è il rischio di andare a giocare fuori"

In qualità di geologo, Federico Castellani, Fedelissimo, è stato incaricato di redigere la relazione geologica propedeutica, con l’ingegnere Sandro Corradi, per la messa a norma antisismica del Franchi. Castellani ha spiegato al Fol perché a oggi i lavori siano fermi, esprimendo preoccupazione con i tifosi che potrebbero pagare un prezzo molto alto. "Il progetto è pronto, salvo il deposito – ha affermato –. I tempi tecnici di cantiere sono di almeno 120 giorni lavorativi: circa 6 mesi tenendo conto delle festività o fermi cantiere. Credo si vada ben oltre il mese di agosto. Al netto di qualsiasi cronoprogramma... Purtroppo al momento siamo fermi. O l’amministrazione concede, previo parere della Commissione pubblici spettacoli, ulteriore proroga o si fa carico in surroga dei lavori rivalendosi in seguito. O si trasloca fuori per il tempo necessario: un enorme disagio per tutti i tifosi".

Ma perché lo stop? "La nuova amministrazione ha ereditato la messa a norma dello stadio, quindi ha stipulato una convenzione con l’allora proprietà e poi con l’attuale che ha ereditato gli oneri... Io vengo contattato nel febbraio-marzo 2022. I sondaggi terminano il 26 aprile. Il 19 maggio viene consegnata la relazione in forma draft, ma buona norma prevede di farla ‘validare e condividere’ con l’ingegnere strutturista che formalmente deve depositarla al Genio Civile, poi si passa alla fase cantierabile…". E ancora: "I primi di giugno l’ingegner Montanari mi chiede di aspettare e mi fa sapere che entro il 15 luglio mi avrebbe saldato. Da allora e dopo molti tentativi non è stato possibile ottenere un incontro. Il 6 settembre – conclude –, con il mio avvocato, mandiamo due lettere di diffida, per pec, senza risposta. Poi vengo in contatto con un ex esponente della società che mi garantisce che entro il 18 ottobre la vicenda si sarebbe conclusa. Mi risulta sia stato allontanato. A oggi tutto tace…".